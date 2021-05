Uomini e Donne, Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola (Di lunedì 10 maggio 2021) Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola. È appena andata in onda la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne nella quale la tronista ha scelto il corteggiatore Alessio a discapito di Bohdan Beyba. La puntata è iniziata con l’ingresso dei due corteggiatori in studio e la comunicazione di Maria De Filippi della scelta a sorpresa di Samantha. Si è passati alla visione delle ultime esterne. La Curcio, a differenza di molte altre scelte, ha deciso di far entrare prima Alessio e gli ha comunicato di essere la sua scelta dichiarandogli i suoi sentimenti. Successivamente, con i petali già caduti nello studio, ha fatto entrare l’altro corteggiatore. La tronista in un abito rosso corallo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021)ha. È appena andata in onda la puntata del Trono Classico dinella quale la tronista hail corteggiatorea discapito di Bohdan Beyba. La puntata è iniziata con l’ingresso dei due corteggiatori in studio e la comunicazione di Maria De Filippi della scelta a sorpresa di. Si è passati alla visione delle ultime esterne. La, a differenza di molte altre scelte, ha deciso di far entrare primae gli ha comunicato di essere la sua scelta dichiarandogli i suoi sentimenti. Successivamente, con i petali già caduti nello studio, ha fatto entrare l’altro corteggiatore. La tronista in un abito rosso corallo ...

