Serie B, 38^ giornata: Salernitana in Serie B, Cosenza retrocesso in C. Tutti i risultati (Di lunedì 10 maggio 2021) Gol ed emozioni nell'ultimo turno del campionato cadetto.Sono 10 le squadre scese in campo questo pomeriggio alle 14:00, per affrontarsi nell'ultimo turno della regular season del campionato cadetto. La 38^ giornata di B decreta la promozione alla Salernitana in A, vincitore 3-0 a Pescara e seconda squadra a conquistare la massima Serie dopo l'Empoli. Monza ko 2-0 col Brescia, virtualmente ai playoff col Chievo. Spal al momento 9° nonostante l'1-0 con la Cremonese. Salvo il Pordenone, che vince lo scontro diretto contro il Cosenza condannando i calabresi alla Serie C, scesi al terzultimo posto superati dalla Reggiana già retrocessa.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Gol ed emozioni nell'ultimo turno del campionato cadetto.Sono 10 le squadre scese in campo questo pomeriggio alle 14:00, per affrontarsi nell'ultimo turno della regular season del campionato cadetto. La 38^di B decreta la promozione allain A, vincitore 3-0 a Pescara e seconda squadra a conquistare la massimadopo l'Empoli. Monza ko 2-0 col Brescia, virtualmente ai playoff col Chievo. Spal al momento 9° nonostante l'1-0 con la Cremonese. Salvo il Pordenone, che vince lo scontro diretto contro ilcondannando i calabresi allaC, scesi al terzultimo posto superati dalla Reggiana già retrocessa.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

Advertising

TuttoMercatoWeb : Inzaghi dopo il ko di Firenze: 'Lazzari ha giocato con 38 di febbre, naso rotto per Milinkovic' - tabellamercatob : Classifica definitiva #SerieB #Empoli e #Salernitana in #SerieA Retrocedono in #SerieC #Entella, #Pescara… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie B, si chiude la 38^ e ultima giornata: festa granata, per la Salernitana è Serie A! - Mediagol : Serie B, 38^ giornata: Salernitana in Serie B, Cosenza retrocesso in C. Tutti i risultati - SerieBNewsCom : ?? #SerieB, i risultati e i verdetti della 38esima giornata: #Salernitana promossa, scende il #Cosenza -