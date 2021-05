Roma | Gualtieri in campo | Raggi non è stata all' altezza

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Non èuna decisione facile da prendere perché far bene il sindaco diè un’impresa da far tremare le vene ai polsi, un’enorme responsabilità, e presuppone un impegno continuo, senza sosta. Ma dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare perché penso di poter aiutare la mia città a vincere la sfida del rilancio, della buona amministrazione e dello sviluppo equo e sostenibile: una sfida che non riguarda solo i cittadinini ma tutto il Paese. Perché se non ripartenon riparte l’Italia”. Lo afferma Roberto, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra ain un’intervista a Repubblica. “Con Nicola ci siamo sentiti e coordinati costantemente: siamo e saremo una squadra. La sua sarebbeuna candidatura forte, di peso, ma ha ...

"Non è stata una decisione facile da prendere perché far bene il sindaco di Roma è un'impresa da far tremare le vene ai polsi, un'enorme responsabilità, e presuppone un impegno continuo, senza sosta.
Facebook Twitter Pinterest Regnano ancora indecisione e smarrimento tra gli elettori romani per il prossimo importante appuntamento con le amministrative nella Capitale. Oltre a Virginia Raggi (M5S), ...