PS5 | Sony aggiorna il Remote Play su iOS che ora supporta anche il DualSense

(Di lunedì 10 maggio 2021) L'mento 4.0.0 dell'app iOSaggiunge il supporto per il controller wirelessdi PS5 insieme a vari miglioramenti delle prestazioni, secondo le note sulla patch. Il supportoè limitato ai dispositivi con iOS14.5/iPadOS 14.5 installato e gli utenti possono accoppiare i propri controller tenendo premuti i pulsanti Crea e PS e quindi selezionandoli dal menu Bluetooth di iOS. Gli utenti sono stati in grado di connettere l'appa PS5 dal suo lancio a novembre, ma i controlli erano in sostanza limitati ai comandi DualShock 4 o touch screen. Per chi non lo sapesse, l'appconsente agli utentiStation di riprodurre in streaming i giochi dalle proprie console fino a ...

L'aggiornamento 4.0.0 dell'app iOS Remote Play aggiunge il supporto per il controller wireless DualSense di PS5 insieme a vari miglioramenti delle prestazioni, secondo le note sulla patch. Il supporto è limitato ai dispositivi con iOS 14.5/iPadOS 14.5 installato e gli utenti possono accoppiare i propri controller tenendo premuti i pulsanti Crea e PS e quindi selezionandoli dal menu Bluetooth di iOS. Il controller DualSense di PS5 è ora compatibile con l'app per il Remote Play su iOS, appena aggiornata da Sony alla versione 4.0.0.