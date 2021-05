La settimana inzia tra le nuvole mentre si prepara la pioggia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Vediamo come inizerà questache ci porta alla metà di maggio con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli. ANALISI GENERALE Tempo in graduale peggioramento nel corso della giornata di lunedì, per la parte più avanzata di una perturbazione che interesserà maggiormente la Lombardia martedì. A partire da mercoledì tempo generalmente variabile con maggiori schiarite, ma qualche episodio di instabilità sempre possibile a causa di umide correnti occidentali in arrivo dalla Francia. Lunedì 10 maggio 2021 Tempo Previsto: In mattinata e nel pomeriggio cielo nuvoloso, ma con qualche schiarita sui settori centro-orientali. Brevi piovaschi possibili su ovest regione, fenomeni isolati o assenti altrove. In serata molto nuvoloso ovunque con qualchesparsa tra Prealpi e pianura centro-occidentale. Temperature: Minime in ...