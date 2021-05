La Nuova Via della Seta sembra diventata una strada senza uscita (Di lunedì 10 maggio 2021) Una Via della Seta lastricata di ostacoli. Dopo appena quattro mesi dalla firma, è arrivato l’altolà della Commissione europea all’accordo sugli investimenti tra Cina e Unione europea. Che l’iter per l’approvazione del Comprehensive Agreement on Investment (Cai) fosse pieno di incognite era cosa nota, ma che dopo sette anni di fitte trattative e trentacinque round negoziali ci si sia arenati poco dopo l’intesa è un segno evidente che tra Pechino e Bruxelles tira una brutta aria. «Con le sanzioni dell’Ue contro la Cina e le contro-sanzioni cinesi, che colpiscono anche membri del Parlamento europeo, il clima non è favorevole alla ratifica dell’accordo», ha spiegato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis all’agenzia France Presse; aggiungendo che le sorti dell’intesa dipenderanno «da come si evolvono le ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) Una Vialastricata di ostacoli. Dopo appena quattro mesi dalla firma, è arrivato l’altolàCommissione europea all’accordo sugli investimenti tra Cina e Unione europea. Che l’iter per l’approvazione del Comprehensive Agreement on Investment (Cai) fosse pieno di incognite era cosa nota, ma che dopo sette anni di fitte trattative e trentacinque round negoziali ci si sia arenati poco dopo l’intesa è un segno evidente che tra Pechino e Bruxelles tira una brutta aria. «Con le sanzioni dell’Ue contro la Cina e le contro-sanzioni cinesi, che colpiscono anche membri del Parlamento europeo, il clima non è favorevole alla ratifica dell’accordo», ha spiegato il vicepresidenteCommissione Valdis Dombrovskis all’agenzia France Presse; aggiungendo che le sorti dell’intesa dipenderanno «da come si evolvono le ...

Advertising

PE_Italia : #9maggio buona Festa dell’Europa a tutta la nuova rete Europe Direct in Italia ????????. ?Hai domande sull’Europa? C… - enpaonlus : La storia di Pallino e Leone, che dopo la morte per Covid del proprietario hanno ricominciato una nuova vita… - LabValsusa : NICODEMO ALBANESE ?????? Da 30 anni un punto di riferimento per l'edilizia in alta Valsusa: ristrutturazioni, lavorazi… - utini19 : RT @utini19: Non mi basta più pensare che voto 5S PERCHÉ NON HANNO ARRESTI PER MAFIA COME FDI o perché NON SONO COINVOLTI IN CENTO PROCESSI… - MauroMelli1 : RT @Icios007: Scozia, trionfa la voglia di secessione. Bernardelli: questa è l’Europa che si batte per le libertà. Altri si battono per i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Via Rivoluzione conto corrente: una stangata per tutti! Ma quanto sarebbe la nuova commissione? Non si conosce. L'idea è quella di renderla nota prima dell'... sullo stipendio e così via sino alla data del 30 aprile, prorogata fino al 31 maggio. Non è detto ...

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Anticipazioni e diretta 9 maggio: i sospetti su Luca Nuova puntata fiction La Compagnia del Cigno 2 : il commento live Gabriella, la collega di Teoman ...ormai sono all'ordine del giorno e il fatto che Marioni sia di nuovo con le spalle al muro per via di ...

La Nuova Via della Seta sembra diventata una strada senza uscita Linkiesta.it Il Giro d’Italia sulle strade dell’Astigiano Oggi lunedì 10 maggio il Giro d’Italia tocca nuovamente l’Astigiano. I «girini» pedaleranno per quasi 80 chilometri, tagliando verticalmente la provincia dal Monferrato alle Langhe prima di dirigersi ...

Cesena: un tour, un premio e una piazza ricorderanno Raul Casadei Un tour a cui si continuano ad aggiungere date, l’istituzione di un premio. E ancora: una piazza o una via con il suo nome. E un sogno: riempire di nuovo le balere, ripartendo proprio da una “certa ge ...

Ma quanto sarebbe lacommissione? Non si conosce. L'idea è quella di renderla nota prima dell'... sullo stipendio e cosìsino alla data del 30 aprile, prorogata fino al 31 maggio. Non è detto ...puntata fiction La Compagnia del Cigno 2 : il commento live Gabriella, la collega di Teoman ...ormai sono all'ordine del giorno e il fatto che Marioni sia di nuovo con le spalle al muro perdi ...Oggi lunedì 10 maggio il Giro d’Italia tocca nuovamente l’Astigiano. I «girini» pedaleranno per quasi 80 chilometri, tagliando verticalmente la provincia dal Monferrato alle Langhe prima di dirigersi ...Un tour a cui si continuano ad aggiungere date, l’istituzione di un premio. E ancora: una piazza o una via con il suo nome. E un sogno: riempire di nuovo le balere, ripartendo proprio da una “certa ge ...