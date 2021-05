Gwyneth Paltrow confessa | «Durante il lockdown bevevo sette sere su sette»

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha rivelato di aver bevuto «diversi drink pera settimana»il. L’attrice e guru dello stile di vita ha dichiarato che la sua bevanda preferita era un cocktail da lei inventato chiamato “Buster”, che ha chiamato in onore di suo nonno e contiene whisky di quinoa. «Ho bevuto alcolicila quarantena», ha detto al Mirror. «a settimana, cucinavo la pasta e mangiavo il pane. Sono andata totalmente fuori dai binari» ha continuato. «Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster, che ho chiamato in onore di mio nonno». L’attricr premio Oscar ha aggiunto che il Buster ...

ha rivelato di aver bevuto ' diversi drink per sette sere a settimana ' durante il lockdown . L'attrice e guru dello stile di vita ha dichiarato che la sua bevanda preferita era un ...... Gwyneth Paltrow ha rivelato di aver bevuto «diversi drink per sette sere a settimana» durante il lockdown. L'attrice e guru dello stile di vita ha dichiarato che la ...Anche per Gwyneth Paltrow i mesi più duri della quarantena, negli Stati Uniti sono stati difficilissimi. L'attrice recentemente ha ammesso di essere stata sul ...