Grande attenzione sui problemi della scuola in Basilicata (Di lunedì 10 maggio 2021) Con determinazione dirigenziale, a firma della dirigente generale del Dipartimento Attività produttive Marica Panetta, è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento per l’annualità 2020 e previsti nel Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. L’adempimento – che fa seguito all’assegnazione alla Regione Basilicata di 9,2 milioni di euro da parte del Ministero all’Istruzione per l’annualità 2020, avvenuta a fine febbraio scorso – consentirà la realizzazione di ulteriori 6 progetti in altrettanti Comuni e 2 per gli istituti di competenza delle Province. La ripartizione della spesa è per il 60% (5,5 milioni) a favore dei Comuni e per il 40% (3,6 milioni) a favore delle Province. Il piano triennale ha un fabbisogno di 35,9 milioni di euro per una quarantina di progetti di Comuni e Province in gran parte ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) Con determinazione dirigenziale, a firmadirigente generale del Dipartimento Attività produttive Marica Panetta, è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento per l’annualità 2020 e previsti nel Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. L’adempimento – che fa seguito all’assegnazione alla Regionedi 9,2 milioni di euro da parte del Ministero all’Istruzione per l’annualità 2020, avvenuta a fine febbraio scorso – consentirà la realizzazione di ulteriori 6 progetti in altrettanti Comuni e 2 per gli istituti di competenza delle Province. La ripartizionespesa è per il 60% (5,5 milioni) a favore dei Comuni e per il 40% (3,6 milioni) a favore delle Province. Il piano triennale ha un fabbisogno di 35,9 milioni di euro per una quarantina di progetti di Comuni e Province in gran parte ...

