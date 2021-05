Final Fantasy VII The First Soldier: aperte le preiscrizioni alla closed beta del battle royale di Final Fantasy (Di lunedì 10 maggio 2021) Se siete molto curiosi di scoprire il singolare battle royale ambientato nel mondo di Final Fantasy VII che Square Enix si appresta a lanciare, vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di The First Soldier, dove potrete iscrivervi al closed beta Test che si terrà a giugno. Avete tempo per iscrivervi fino al 27 maggio, tenendo bene a mente però che avrete bisogno di un cellulare Android performante, con un sistema 7.1 (o ancor più recente) a 64 bit e almeno 3 GB di memoria disponibile. La registrazione è gratuita, con la partecipazione, ad ogni modo, non garantita, nonostante S-E assicuri voglia fare un playtest su una platea molto estesa. In caso veniate selezionati, vi verrà notificato tramite Google Play. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Se siete molto curiosi di scoprire il singolareambientato nel mondo diVII che Square Enix si appresta a lanciare, vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di The, dove potrete iscrivervi alTest che si terrà a giugno. Avete tempo per iscrivervi fino al 27 maggio, tenendo bene a mente però che avrete bisogno di un cellulare Android performante, con un sistema 7.1 (o ancor più recente) a 64 bit e almeno 3 GB di memoria disponibile. La registrazione è gratuita, con la partecipazione, ad ogni modo, non garantita, nonostante S-E assicuri voglia fare un playtest su una platea molto estesa. In caso veniate selezionati, vi verrà notificato tramite Google Play. Leggi ...

