“Crudelia” | Florence and The Machine interpreta la canzone originale “Call me Cruella”

Florence + The Machine, artista multiplatino e pluripremiata a livello mondiale, interpreta il brano originale Call me Cruella nel nuovo film Disney live action Crudelia. Call me Cruella sarà presente all'interno del film, nella colonna sonora originale e nell'album con le musiche originali. Entrambi gli album, di Walt Disney Records / Virgin Records – Universal Music Italia, saranno disponibili dal 21 maggio. Crudelia arriverà il 26 maggio nelle sale italiane (salvo disponibilità dei cinema) e dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

