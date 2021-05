CorSport – Osimhen ed i fratelli africani | vestiti e soldi per chi è meno fortunato

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 10 maggio 2021) Quando ha dovuto lottare per vivere, per guadagnare ogni singolo centimetro di terra, ogni respiro, non puoi dimenticare quello che hai passato. Victornon dimentica le sue origini, non lo aveva fatto nel caso della ragazza con una gamba sola che provava a sopravvivere, non lo ha fatto nemin seguito. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport l’attaccante nigeriano in silenzio aiuta i, quelli che sono ai semafori di Napoli e lo fa senza voler pubblicità. Una vita dura quella di, cresciuto da piccolo senza nulla e con la voglia di calciare un pallone anche senza scarpe. Ora che può vivere nel benessere non dimentica chi è stato. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: A suo tempo, senza fretta e con i suoi ritmi: ...