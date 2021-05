Battlefield 6, trailer in arrivo questa settimana: lo dicono i 2WEI – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tanto atteso reveal trailer di Battlefield 6 arriverà questa settimana? Così lasciano intendere i 2WEI, il duo musicale che ha già lavorato per la serie.. Il trailer di Battlefield 6 arriverà questa settimana: lo lascia intendere l’ultimo messaggio pubblicato su Twitter dai 2WEI, il duo musicale che già in passato ha collaborato con la serie realizzata da DICE. Sappiamo che probabilmente il trailer di Battlefield 6 è stato rinviato per via dei contenuti del video in relazione alla questione del razzo cinese, che tuttavia sembra essersi risolta senza conseguenze quando i detriti del missile sono finiti nell’oceano indiano. Proprio … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tanto atteso revealdi6 arriverà? Così lasciano intendere i, il duo musicale che ha già lavorato per la serie.. Ildi6 arriverà: lo lascia intendere l’ultimo messaggio pubblicato su Twitter dai, il duo musicale che già in passato ha collaborato con la serie realizzata da DICE. Sappiamo che probabilmente ildi6 è stato rinviato per via dei contenuti del video in relazione alla questione del razzo cinese, che tuttavia sembra essersi risolta senza conseguenze quando i detriti del missile sono finiti nell’oceano indiano. Proprio … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ...

