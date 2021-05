Autocertificazione covid 2021: consulta, compila e stampa il modulo (Di lunedì 10 maggio 2021) L’entrata in vigore del Dpcm dello scorso 4 novembre 2020 ha riportato in uso in tutto il territorio italiano il modulo di Autocertificazione covid. E’ necessario compilarlo ed esibirlo in caso di spostamenti, in riferimento alle diverse restrizioni in atto in ciascuna fascia di colore. In base all’ultimo monitoraggio Iss, le nuove ordinanze del Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno colorato di giallo quasi tutta Italia. A seguito dei cambiamenti attuati e del nuovo decreto legge covid, da lunedì 10 maggio 2021 le regioni e province autonome sono suddivise in questo modo: nell’area bianca: ancora nessuna Regione; in area gialla Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, province di Trento e di ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 10 maggio 2021) L’entrata in vigore del Dpcm dello scorso 4 novembre 2020 ha riportato in uso in tutto il territorio italiano ildi. E’ necessariorlo ed esibirlo in caso di spostamenti, in riferimento alle diverse restrizioni in atto in ciascuna fascia di colore. In base all’ultimo monitoraggio Iss, le nuove ordinanze del Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno colorato di giallo quasi tutta Italia. A seguito dei cambiamenti attuati e del nuovo decreto legge, da lunedì 10 maggiole regioni e province autonome sono suddivise in questo modo: nell’area bianca: ancora nessuna Regione; in area gialla Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, province di Trento e di ...

