Virtus Verona | salgono a 10 i positivi al Covid

(Di domenica 9 maggio 2021) Playoff saltati per la squadra scaligera e adesso si dovrà decidere cosa fare e se recuperare match con la Triestina

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Verona

Nel girone B abbiamo già avuto l'anticipo di ieri sera, di conseguenza restano solamente due partite da disputare: fischio d'inizio alle ore 17.30 sia per Triestinasia per Matelica ...In collegamento telefonico, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, farà il punto sugli scenari possibili dopo il rinvio a data da destinarsi di Triestina -, causa Covid , che ...Si potrebbe riassumere così la giornata del tifoso palermitano ma anche quella degli addetti ai lavori che seguiranno il match odierno dei rosanero contro il Teramo. Poi pronti a volare davanti alla T ...La Virtus Verona comunica che a seguito di nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi sono emerse ulteriori quattro positività all’interno del gruppo squadra. Allo stato attuale le posi ...