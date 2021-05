“Tremava…”. Amici 20, la ballerina rischia di crollare sul palco: “Ha avuto un attacco di panico” (Di domenica 9 maggio 2021) Amci 20, siamo alle semifinali. I migliori talenti del programma condotto da Maria De Filippi si sfidano per un posto nella finalissima di sabato 15 maggio. L’ultimo appuntamento non sarà registrato, ma sarà trasmesso live. Intanto vi raccontiamo le emozioni regalate dalla puntata di sabato 8 maggio. Che ci fosse tensione nell’aria era prevedibile. Basti pensare alla discussione che c’è stata tra Aka7even e Serena. Sono volate anche parole poco piacevoli tra i due. Poi nel Serale è arrivato il momento di altre due eliminazioni, prima Serena, poi Tancredi, che era tra i favoriti per approdare in finale. Dunque i finalisti saranno Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. L’emozione, tuttavia, ha rischiato di giocare un bruttissimo scherzo ad una delle allieve, ovvero Giulia Stabile. Quando la ballerina è stata proclamata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Amci 20, siamo alle semifinali. I migliori talenti del programma condotto da Maria De Filippi si sfidano per un posto nella finalissima di sabato 15 maggio. L’ultimo appuntamento non sarà registrato, ma sarà trasmesso live. Intanto vi raccontiamo le emozioni regalate dalla puntata di sabato 8 maggio. Che ci fosse tensione nell’aria era prevedibile. Basti pensare alla discussione che c’è stata tra Aka7even e Serena. Sono volate anche parole poco piacevoli tra i due. Poi nel Serale è arrivato il momento di altre due eliminazioni, prima Serena, poi Tancredi, che era tra i favoriti per approdare in finale. Dunque i finalisti saranno Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. L’emozione, tuttavia, hato di giocare un bruttissimo scherzo ad una delle allieve, ovvero Giulia Stabile. Quando laè stata proclamata ...

Advertising

Cristina3606 : RT @Amici20Anna: Tutti i concorrenti usciti ora dicono che Lola vince amici ma prima non la mettevano neanche in finale. VI TREMAVA IL CULO… - chetajoo2 : RT @Amici20Anna: Tutti i concorrenti usciti ora dicono che Lola vince amici ma prima non la mettevano neanche in finale. VI TREMAVA IL CULO… - ica_potter07 : RT @Amici20Anna: Tutti i concorrenti usciti ora dicono che Lola vince amici ma prima non la mettevano neanche in finale. VI TREMAVA IL CULO… - DariaBergamasc2 : RT @Amici20Anna: Tutti i concorrenti usciti ora dicono che Lola vince amici ma prima non la mettevano neanche in finale. VI TREMAVA IL CULO… - marteeyys : RT @Amici20Anna: Tutti i concorrenti usciti ora dicono che Lola vince amici ma prima non la mettevano neanche in finale. VI TREMAVA IL CULO… -