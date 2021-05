The Ascent su Xbox Series X|S: durata, crossplay, risoluzione e fps in un’intervista – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 9 maggio 2021) The Ascent si svela ancora un po’ di più in una nuova intervista a Neon Giant, dalla quale emergono diverse informazioni interessanti sullo shooter RPG cyberpunk.. The Ascent è stato protagonista di una nuova intervista al team di sviluppo Neon Giant, pubblicata da WCCFtech e dalla quale sono emersi diversi dettagli interessanti sul nuovo shooter RPG per PC, Xbox Series XS e Xbox One, come durata, crossplay, risoluzione e frame-rate e altro. Dopo essere tornato a mostrarsi nel trailer Rise Up con gameplay cooperativo, parliamo ancora di questo interessante gioco grazie alle informazioni fornite da Arcade Berg (Game Director) e … Notizie giochi Xbox ... Leggi su helpmetech (Di domenica 9 maggio 2021) Thesi svela ancora un po’ di più in una nuova intervista a Neon Giant, dalla quale emergono diverse informazioni interessanti sullo shooter RPG cyberpunk.. Theè stato protagonista di una nuova intervista al team di sviluppo Neon Giant, pubblicata da WCCFtech e dalla quale sono emersi diversi dettagli interessanti sul nuovo shooter RPG per PC,XS eOne, comee frame-rate e altro. Dopo essere tornato a mostrarsi nel trailer Rise Up con gameplay cooperativo, parliamo ancora di questo interessante gioco grazie alle informazioni fornite da Arcade Berg (Game Director) e … Notizie giochi...

Advertising

infoitscienza : The Ascent su Xbox Series X|S: durata, crossplay, risoluzione e fps in un'intervista - Multiplayerit : The Ascent su Xbox Series X|S: durata, crossplay, risoluzione e fps in un'intervista - GamingTalker : The Ascent, nuovi dettagli su durata, DLC, cross-play e tanto altro ancora - misteruplay2016 : The Ascent: l’interessante esclusiva console Xbox si svela in tantissimi dettagli - zazoomblog : The Ascent risoluzione framerate e molti altri dettagli sullimminente esclusiva console Xbox - #Ascent… -