Serie C, Juve Stabia verso i playoff: Vespe pronte a sfoderare il pungiglione (Di domenica 9 maggio 2021) Terminata nel migliore dei modi la stagione 20/21 in virtù del quinto posto, la Juve Stabia è ora chiamata a suggellare i sessantuno punti. Le Vespe gialloblù caricano l’assalto della Serie B forti di un finale di campionato da 8 vittorie nelle ultime 9. Il progressivo miglioramento della squadra ha visto in Orlando e Marotta i primi creditori in termini di reti. Anche questi gli antefatti che hanno investito la squadra di Padalino del ruolo di favorita spareggio: Catanzaro, Avellino e Bari hanno già piena coscienza del valore gialloblù. Le ultime 9 della Juve Stabia ed il fattore Marotta Smaltito verosimilmente presto il buonumore stabiese frutto dell’exploit di Terni di domenica scorsa. Il roboante 3-4 rifilato ai campioni della Ternana sul manto del ‘Liberati’ rappresenta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Terminata nel migliore dei modi la stagione 20/21 in virtù del quinto posto, laè ora chiamata a suggellare i sessantuno punti. Legialloblù caricano l’assalto dellaB forti di un finale di campionato da 8 vittorie nelle ultime 9. Il progressivo miglioramento della squadra ha visto in Orlando e Marotta i primi creditori in termini di reti. Anche questi gli antefatti che hanno investito la squadra di Padalino del ruolo di favorita spareggio: Catanzaro, Avellino e Bari hanno già piena coscienza del valore gialloblù. Le ultime 9 dellaed il fattore Marotta Smaltito verosimilmente presto il buonumore stabiese frutto dell’exploit di Terni di domenica scorsa. Il roboante 3-4 rifilato ai campioni della Ternana sul manto del ‘Liberati’ rappresenta ...

