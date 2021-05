Roma | Conte blinda Raggi | “È la candidata del M5s | al ballottaggio dialogo privilegiato col Pd Il primo turno? Saranno le nostre primarie”

(Di domenica 9 maggio 2021) GiuseppeVirginiacomesindaca del Movimento 5 stelle a. Ma non chiude al Pd, tutt’altro. Nel giorno in cui continuano a moltiplicarsi le voci – mai confermate – di una candidatura di Nicola Zingaretti al Campidoglio, l’ex premier interviene in maniera netta nel dibattito sulle comunali. E per la prima volta traccia la linea che il Movimento 5 stelle dovrà seguire: appoggio alla, poi al secondocon i dem. Che vuol dire sostegno al candidato sindaco del Pd, se quest’ultimo dovesse arrivare al. Ma al contrario si può tradurre in una richiesta di sostegno da parte del partito di Enrico Letta, se invece al secondodovesse ...

Il Movimento5Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli. Virginia sta dando un nuovo ...