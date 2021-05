Reddito di continuità, nuovo sostegno economico per lavoratori in difficoltà (Di domenica 9 maggio 2021) nuovo disegno legge a sostegno dei lavoratori. Si parla in particolare di un aiuto economico, chiamato Reddito di continuità. Un aiuto destinato soprattutto ad un settore ben preciso, quello dello spettacolo. LE MISURE – Con la chiusura di cinema, teatri e altri locali dediti proprio allo spettacolo, non vi è dubbio che coloro i quali L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 9 maggio 2021)disegno legge adei. Si parla in particolare di un aiuto, chiamatodi. Un aiuto destinato soprattutto ad un settore ben preciso, quello dello spettacolo. LE MISURE – Con la chiusura di cinema, teatri e altri locali dediti proprio allo spettacolo, non vi è dubbio che coloro i quali L'articolo

Advertising

DONNARANDOM : WOMEN XX. WAITING, THINKING, ARCHETYPING©MariaPezzolla. È un progetto di motivazione, di memoria storica e cultura… - simposioixprime : Spettacolo, reddito di continuità in arrivo per 300mila lavoratori - instabilefede : RT @centrostudidoc: Spettacolo: il DDL che verrà presentato da Ministero della Cultura e Ministero del Lavoro prevede un bonus per il 2020… - zazoomblog : Arriva il reddito di continuità per i lavoratori in difficoltà: cos’è e a chi spetta - #Arriva #reddito… - Osmotheque78000 : RT @sole24ore: Spettacolo, reddito di continuità in arrivo per 300mila lavoratori -