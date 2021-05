Pressioni su Usa e Ue, così Draghi prende le redini dell’Europa (Di domenica 9 maggio 2021) Mario Draghi ha debuttato da presidente del Consiglio a un vertice in presenza partecipando al summit di due giorni convocato dalle autorità comunitarie a Oporto e ha mostrato quanto il suo consolidato bagaglio di esperienza lo abbia reso adatto a fare di queste occasioni strategiche un decisivo terreno di confronto. Navigato dagli incontri al vertice svolti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 maggio 2021) Marioha debuttato da presidente del Consiglio a un vertice in presenza partecipando al summit di due giorni convocato dalle autorità comunitarie a Oporto e ha mostrato quanto il suo consolidato bagaglio di esperienza lo abbia reso adatto a fare di queste occasioni strategiche un decisivo terreno di confronto. Navigato dagli incontri al vertice svolti InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Pressioni Usa Il più grande oleodotto Usa sotto attacco cyber. Tutti i dettagli Lo stesso giornale sottolinea che, in quanto azienda privata, Colonial "è sottoposta a meno pressioni rispetto a una società pubblica per rivelare i dettagli" del cyber - attacco. Tuttavia, "capire ...

Vaccini, sui brevetti la Ue rinvia Italia e Francia, dunque, si trovano in sintonia nel promuovere pressioni su Usa e Uk per lo sblocco delle forniture al mercato mondiale. L'Italia pensa anche alla sospensione contemporanea dei ...

Pressioni su Usa e Ue, così Draghi prende le redini dell'Europa Inside Over Su Gerusalemme la Ue si defila, gli Usa stavolta no: «Fermare gli sgomberi» Bruxelles chiede a entrambe le parti di «evitare un’escalation» in un confronto tra forze impari. La Casa bianca si rivolge a Tel Aviv: stop alla cacciata da Gerusalemme di famiglie palestinesi che vi ...

La protesta spiazza Abu Mazen, il rinvio del voto ora è un boomerang L’Accordo di Abramo, tra Israele e quattro paesi arabi, nelle analisi e previsioni di molti, doveva ridisegnare il sistema di alleanze regionali e cancellare la questione palestinese. Mai come in ques ...

