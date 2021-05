Pippo Baudo non ci sta e alza la voce | il suo annuncio è spiazzante

Advertising

LegaSalvini : FEDEZ, PIPPO BAUDO CONTRO IL DDL ZAN: 'DURANTE IL SUO DISCORSO GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' - LegaSalvini : PIPPO BAUDO ASFALTA LA RAI E LA SINISTRA. 'FEDEZ? GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' l - fanpage : Pippo Baudo: “Fedez ha esagerato, se avessi condotto io il Concerto avrei spento le telecamere” - nio53 : RT @CesareDTrocchio: Pippo Baudo su Fedez: 'Se avessi condotto io avrei spento le telecamere.' Fan di Fedez: 'Chi cazzo è Pippo Baudo?!' - pxycke : RT @perchetendenza: 'Pippo Baudo': Perché ha affermato che se avesse condotto lui il Concertone del Primo Maggio avrebbe 'spento le telecam… -

si schiera con il ristretto gruppo che ritiene poco adatto il discorso fatto da Fedez durante il concertone del primo maggio. L'artista infatti, prima di esibirsi con le sue canzoni, ha ...Il ddl Zan è lo spartiacque tra la leggerezza nel pensare e il fascino per ciò che è stantio. Ogni sfumatura è ormai pura ipocrisia, non si tratta di riconoscersi in una parte politica o in un'...Pippo Baudo ha deciso di entrare in scena e prendere una posizione. Il conduttore è deciso e sicuro di ciò che dice.Intercettato dai microfoni di "Adnkronos", Pippo Baudo ha attaccato duramente la presa di posizione di Fedez durante il concerto del primo maggio ...