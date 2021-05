Nuovo eccezionale record per Facebook Messenger sul Google Play Store (Di domenica 9 maggio 2021) Facebook Messenger nelle scorse ore è entrata nel prestigioso club delle applicazioni che hanno superato quota 5 miliardi di download L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 9 maggio 2021)nelle scorse ore è entrata nel prestigioso club delle applicazioni che hanno superato quota 5 miliardi di download L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Nuovo eccezionale record per Facebook Messenger sul Google Play Store - MeteoWeb_eu : #Marte, viaggio di sola andata per #Ingenuity: è atterrato in un nuovo aeroporto dopo il 5° volo, #Perseverance cat… - oreffice : RT @miriconosci: In questo momento di faticosissima ricostruzione di un nuovo ordinario, più giusto e sostenibile, davvero abbiamo bisogno… - FedericoDonnin1 : RT @miriconosci: In questo momento di faticosissima ricostruzione di un nuovo ordinario, più giusto e sostenibile, davvero abbiamo bisogno… - miriconosci : In questo momento di faticosissima ricostruzione di un nuovo ordinario, più giusto e sostenibile, davvero abbiamo b… -