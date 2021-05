NASCAR | Martin Truex Jr conquista Darlington

(Di lunedì 10 maggio 2021) Terzo acuto stagionale nellaCup Series perJr. Il campione 2017 della Cup Series svetta per la seconda volta alRaceway, la trentesima in carriera. Il #19 regala la quinta gioia del 2021 al Joe Gibbs Racing che si conferma la formazione più vincente di questo campionato. La prova si è accesa subito nei primi 30 passaggi con una lotta al comando tra Brad Keselowski (Penske #2) e Kevin Harvick (Haas #4). I due hanno ceduto il passo a Kyle Busch (Gibbs #18) che, prima di affrontare curva 3-4, ha bucato la ruota posteriore destra, una situazione che lo ha spinto in testacoda a pochi metri dal 18.000° giro al comando nella Cup Series. Al restart è salito in cattedra#19. Il vincitore dell’evento disville (Virginia) e di ...

Sempre contrario alla grandeur americana e ai motoroni stile di Shelby, si mette in società ... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff 2021. E' stato un ... Top - 5 anche per Chase Elliott, seguito da Truex . Dopo l'incidente nel finale , Blaney ha ... Bel regalo di compleanno per Kyle Busch, che al Kansas Speedway si è preso la prima vittoria dell'anno, la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff Nascar 2021. E' stato un pe ...