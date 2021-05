Maldini: “Donnarumma sereno e determinato. Il suo obiettivo è la Champions” (Di domenica 9 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato del momento del Milan e del rinnovo di Donnarumma: “Stiamo bene, naturalmente molte volte questa sfida voleva dire Scudetto e l’obiettivo è quello di crescere. Ci siamo e ce la giochiamo. Ho visto bene Donnarumma, è sereno e determinato. Bisogna pensare il passato di questo giocatore, mi ha quasi rubato il record di precocità con questa maglia ed ha anche avuto delle stagioni non belle e non si è mai qualificato per la Champions: questo è il suo obiettivo. John Elkann è affascinato della terza generazione dei Maldini, era molto affascinato da questa cosa. Mourinho? Il suo arrivo nel calcio italiano fa bene al sistema ed è uno stimolo per tutti”. Foto: Twitter Milan L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Paoloha parlato del momento del Milan e del rinnovo di: “Stiamo bene, naturalmente molte volte questa sfida voleva dire Scudetto e l’è quello di crescere. Ci siamo e ce la giochiamo. Ho visto bene, è. Bisogna pensare il passato di questo giocatore, mi ha quasi rubato il record di precocità con questa maglia ed ha anche avuto delle stagioni non belle e non si è mai qualificato per la: questo è il suo. John Elkann è affascinato della terza generazione dei, era molto affascinato da questa cosa. Mourinho? Il suo arrivo nel calcio italiano fa bene al sistema ed è uno stimolo per tutti”. Foto: Twitter Milan L'articolo ...

