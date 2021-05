Live Benevento-Cagliari 0-1 Lykogiannis segna subito (Di domenica 9 maggio 2021) Un solo punto a dividere le due squadre, ma un momento di forma completamente opposto. Sono queste le premesse dello scontro salvezza tra Benevento e Cagliari che si giocano tre punti pesantissimi... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 maggio 2021) Un solo punto a dividere le due squadre, ma un momento di forma completamente opposto. Sono queste le premesse dello scontro salvezza trache si giocano tre punti pesantissimi...

Advertising

FcInterNewsit : LIVE SERIE A - Benevento-Cagliari vale mezza salvezza. L'Atalanta in casa del Parma - ilcirotano : LIVE Alle 15 Benevento-Cagliari: Lapadula vs Pavoletti, spareggio salvezza - - mattinodinapoli : Live Benevento-Cagliari 0-0 Inzaghi si gioca la salvezza - canciello_94 : BENEVENTO vs CAGLIARI|SERIE A|09.05.2021 #BENEVENTOCAGLIARI #BENEVENTO #CAGLIARI #SERIEA #9MAGGIO #LIVE #LIVESPORT… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Benevento-Cagliari: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -