Le frasi più celebri di José Mourinho da cui prendere ispirazione all' occorrenza

Leggi su gqitalia

(Di domenica 9 maggio 2021) Chissà se quel Daje Roma con cuiha concluso il suo primo post su Instagram da neo allenatore giallorosso è bastato per entrare già nel cuore dei tifosi romanisti. Saranno il tempo (e i risultati) a dirlo, fatto sta che il buon Mou si è confermato uno specialista della comunicazione, trovando subito il modo per entrare in contatto diretto con il suo nuovo pubblico. Con il suo stile, inconfondibile come sempre. Non solo, perché poco dopo lo Special One è andato oltre, mostrando già i primi effetti del suo nuovo incarico: «La mia nuova cover del telefono», ha scritto su Instagram, aggiungendo però anche l'hashtag #ForzaMagicaRoma, altra frase cult del popolo romanista. 2-0 pernel suo primo giorno in giallorosso, lui che sullea effetto ci ha costruito la carriera. Negli ultimi anni i ...