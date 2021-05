La falsa partenza per l’Italia dello spazio nell’era Tabacci (Di domenica 9 maggio 2021) Bruno Tabacci ha preso in mano i dossier della politica spaziale italiana e, dopo le prime settimane della sua attività, si può sottolineare che l’esperto onorevole di Centro Democratico non sia ancora entrato pienamente in controllo delle specificità della materia. Importante membro del team di Palazzo Chigi chiamato da Mario Draghi a ricoprire la carica di sottosegretario per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 maggio 2021) Brunoha preso in mano i dossier della politica spaziale italiana e, dopo le prime settimane della sua attività, si può sottolineare che l’esperto onorevole di Centro Democratico non sia ancora entrato pienamente in controllo delle specificità della materia. Importante membro del team di Palazzo Chigi chiamato da Mario Draghi a ricoprire la carica di sottosegretario per InsideOver.

