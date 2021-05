Advertising

Ansa_Piemonte : Cadavere carbonizzato nel Torinese, s'indaga su ogni ipotesi. Nessun segno evidente di violenza, ci vorrà l'autopsi… - PasqualeMarro : Orrore: ritrovato un cadavere semi carbonizzato accanto a un cassonetto - fanpage : L'allarme è scattato questo mattina quando poco dopo le 6.30 - zazoomblog : Cadavere parzialmente carbonizzato trovato vicino cassonetto - #Cadavere #parzialmente #carbonizzato - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Intervento dei vigili del fuoco alle sei di stamattina #IoseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere carbonizzato

È ancora giallo sul ritrovamento in un campo agricolo di Stupinigi, alle porte di Torino, deldi un uomo, un 40enne di origini romene, I. T. le sue iniziali, residente a Beinasco (Torino) . A dare l'allarme, ieri pomeriggio, è stato un passante. Sul posto i carabinieri ...... proprio accanto al contenitore in fiamme, hanno trovato ilparzialmente. L'incendio è stato domato e sul posto sono intervenuti il personale del Sanitario del Suem, i ...È ancora giallo sul ritrovamento in un campo agricolo di Stupinigi, alle porte di Torino, del cadavere carbonizzato di un uomo, un 40enne di origini romene, I.T. le sue iniziali, residente a Beinasco ...Un macabro ritrovamento all'alba di oggi. I vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio ad un cassonetto dell'immondizia, hanno rinvenuto un ...