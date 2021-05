AstraZeneca fermo al Sud: "fronte del Nord" chiede redistribuzione dosi. Il governo frena (Di domenica 9 maggio 2021) Le regioni del Sud cercano di ridurre il quantitativo di dosi di AstraZeneca nei frigoriferi organizzando “open day” e “open night”, mentre quelle del Nord premono per una redistribuzione. Nel settentrione, infatti, le immunizzazioni col vaccino anglo-svedese procedono. Come riporta il Corriere: In Lombardia ... è stata fatta un’opera di educazione collettiva al farmaco da parte degli operatori sanitari che ha smontato qualunque resistenza. Lo stesso è avvenuto in Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Non a caso le regioni più colpite — in termini di decessi ed ospedalizzazioni — dalla pandemia. Ieri Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ha fatto sapere che la sua Regione è disponibile ad accogliere le dosi di AstraZeneca in eccesso custodite nei magazzini di quelle regioni in cui i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Le regioni del Sud cercano di ridurre il quantitativo didinei frigoriferi organizzando “open day” e “open night”, mentre quelle delpremono per una. Nel settentrione, infatti, le immunizzazioni col vaccino anglo-svedese procedono. Come riporta il Corriere: In Lombardia ... è stata fatta un’opera di educazione collettiva al farmaco da parte degli operatori sanitari che ha smontato qualunque resistenza. Lo stesso è avvenuto in Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Non a caso le regioni più colpite — in termini di decessi ed ospedalizzazioni — dalla pandemia. Ieri Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ha fatto sapere che la sua Regione è disponibile ad accogliere lediin eccesso custodite nei magazzini di quelle regioni in cui i ...

