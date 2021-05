Veronica Peparini e Andreas: erano già una coppia ad Amici 15? | Il retroscena inaspettato (Di sabato 8 maggio 2021) Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia amatissima del panorama televisivo. Lei insegnante di danza e lui ballerino si sono conosciuti durante l’edizione di Amici 15: ma all’epoca erano già fidanzati? Ecco svelata tutta la verità sulla loro storia d’amore. Veronica Peparini e Andreas Muller- Political24Veronica Peparini è una delle coreografe più longeve del talent show di Amici. L’insegnante è molto amata e stimata dai telespettatori e ogni sua coreografia suscita grandi emozioni e divertimento. Oltre alla sua presenza fissa nel programma di Maria De Filippi e stata per parecchio tempo sulla bocca di tutti per la relazione con l’ex allievo, Andreas ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021)Muller sono unaamatissima del panorama televisivo. Lei insegnante di danza e lui ballerino si sono conosciuti durante l’edizione di15: ma all’epocagià fidanzati? Ecco svelata tutta la verità sulla loro storia d’amore.Muller- Political24è una delle coreografe più longeve del talent show di. L’insegnante è molto amata e stimata dai telespettatori e ogni sua coreografia suscita grandi emozioni e divertimento. Oltre alla sua presenza fissa nel programma di Maria De Filippi e stata per parecchio tempo sulla bocca di tutti per la relazione con l’ex allievo,...

