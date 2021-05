Ue: Von der Leyen, ‘al fianco India in momento così difficile’ (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “L’incontro di oggi con Narendra Modi non potrebbe essere più tempestivo. L’Ue è al fianco dell’India in questo momento così difficile. Discuteremo anche come rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica. Unione europea e India possono ottenere molto di più lavorando insieme”. così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen su Twitter, prima di prendere parte al vertice Ue-India. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “L’incontro di oggi con Narendra Modi non potrebbe essere più tempestivo. L’Ue è aldell’in questodifficile. Discuteremo anche come rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica. Unione europea epossono ottenere molto di più lavorando insieme”.la presidente della Commissione europea, Ursula Von dersu Twitter, prima di prendere parte al vertice Ue-. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

