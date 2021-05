Super League, dalla Spagna: Juve, Real e Barcellona escluse dalle coppe per due anni (Di sabato 8 maggio 2021) La UEFA avrebbe preso la decisione in merito a Juve, Real Madrid e Barcellona: esclusione dalle coppe europee per due anni La Uefa avrebbe preso la sua decisione in merito ai tre club ancora nella Super League, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona. Le tre società oggi hanno diramato un comunicato congiunto in cui attaccano l’ente europeo. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, Ceferin avrebbe preso la sua decisione: Juventus, Real Madrid e Barcellona escluse dalle coppe europee per i prossimi due anni. Noticia @partidazocope Informa Juan Antonio Alcalá Aleksander ?eferin, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) La UEFA avrebbe preso la decisione in merito aMadrid e: esclusioneeuropee per dueLa Uefa avrebbe preso la sua decisione in merito ai tre club ancora nella, ovverontus,Madrid e. Le tre società oggi hanno diramato un comunicato congiunto in cui attaccano l’ente europeo. Secondo quanto riportato da Cadena Cope, Ceferin avrebbe preso la sua decisione:ntus,Madrid eeuropee per i prossimi due. Noticia @partidazocope Informa Juan Antonio Alcalá Aleksander ?eferin, ...

