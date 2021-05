Razzo cinese, frammenti in caduta. "Rientro dopo mezzanotte" (Di sabato 8 maggio 2021) attualmente previsto alle 4,52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore, il Rientro nell'atmosfera del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B . Lo indicano i dati più ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) attualmente previsto alle 4,52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore, ilnell'atmosfera del secondo stadio delLunga Marcia 5B . Lo indicano i dati più ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - the_mindflayer : RT @andcapocci: Il razzo cinese CZ-5B R/B che precipita, visto da Roma. - Bobbio65M : RT @francescatotolo: “Pare che il razzo cinese sia stato lanciato da un pipistrello del mercato di Wuhan” (CR) -