Programmi TV di stasera, sabato 8 maggio 2021. Su Rete 4 «Milano 2020», docufilm che ricostruisce l'inizio dell'emergenza Covid nel capoluogo lombardo

Milano 2020 Rai1, ore 21.55: L'oro di Scampia Film del 2014 di Marco Pontecorvo con Beppe Fiorello e Gianluca Di Gennaro. Trama: Nel difficile quartiere di Scampia il punto di riferimento per molti ragazzi è la palestra di Gianni Maddaloni dove possono praticare gratuitamente judo ed altre arti marziali e scoprire, grazie allo sport, i valori della vita. Per Pino, figlio di Gianni, si avvera il sogno di conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney del 2000. Curiosità: Trasmesso in prima visione su Rai1 il 10 febbraio 2014, fu seguito da 6.802.000 spettatori (23.85% di share). 

Rai2, ore 21.05: F.B.I. 3×09 Il potere: Una giornalista politica del New York Times, Addie Ricard, viene rapita. Indagando, si scopre che ha una relazione s egreta con un Senatore: chi vogliono realmente colpire i rapitori? 

Rai2, ore 21.50: Blue Bloods 11×02 Nel nome ...

