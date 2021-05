Ponticelli | sorpresi a smontare la marmitta di un’auto in via Montale 3 arresti

(Di sabato 8 maggio 2021): Gli agenti hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, i due malviventi e la complice recuperando la refurtiva. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Eugenioper la segnalazione di tre persone che, con

Stanotte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Eugenio Montale per la segnalazione di tre persone che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato i due malviventi e la complice recuperando la refurtiva. La banda, composta da due uomini ed una donna di nazionalità bulgara, è stata arrestata.