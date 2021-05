Playoff Serie C 2021, secondo turno: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 8 maggio 2021) Al via i Playoff di Serie C 2021, dopo la disputa del primo turno è tutto pronto per il secondo turno della fase interna ai singoli gironi. Entrano in gioco le quarte classificate, dunque Pro Vercelli per il girone A, Feralpisalò per il girone B e Bari per il girone C. Insieme a loro tre vincitrici del primo turno per ciascun girone. Andiamo dunque a scoprire il tabellone aggiornato con gli accoppiamenti. lL PROGRAMMA DEL PRIMO turno secondo turno GIRONE A Pro Vercelli-Da definire Da definire-Da definire GIRONE B Feralpisalò-Da definire Da definire-Da definire GIRONE C Bari-Da definire Da definire-Da definire SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Al via idi, dopo la disputa del primoè tutto pronto per ildella fase interna ai singoli gironi. Entrano in gioco le quarte classificate, dunque Pro Vercelli per il girone A, Feralpisalò per il girone B e Bari per il girone C. Insieme a loro tre vincitrici del primoper ciascun girone. Andiamo dunque a scoprire ilaggiornato con gli. lL PROGRAMMA DEL PRIMOGIRONE A Pro Vercelli-Da definire Da definire-Da definire GIRONE B Feralpisalò-Da definire Da definire-Da definire GIRONE C Bari-Da definire Da definire-Da definire SportFace.

Advertising

tabellamercatob : #PlayOff #SerieC Domani parte la corsa per la quarta promozione in #SerieB Il primo turno vedrà affrontarsi le squ… - TuttoSalerno : Serie B, lotta Salernitana-Monza per l'altra promozione diretta dopo l'Empoli. Per il Lecce playoff - DivCalcio5 : Oggi cominciano i Playoff scudetto! In campo tutta la #SerieAFutsal, mentre per la Serie A femminile c'è l'anticip… - pentascit : Italia: scattano domani i playoff di Serie A Femminile ed è corsa allo Scudetto! In bocca al lupo a tutte le nostre… - UgoBaroni : RT @SkySport: Playoff Serie C, il calendario e le partite del primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie Balo tiene attaccato il Monza alla serie A ... lunedì pomeriggio, l'ultimo turno con il gioco della sedia vuota: restano proprio Salernitana e Monza per l'ultimo posto che vale la A diretta, senza passare dai playoff. Dove invece ci finisce il ...

L'Itas Trentino cambia pelle, lo stupore è fuori luogo ... ma non ha mai saputo essere decisivo nei momenti determinanti della stagione, ovvero la semifinale di Coppa Italia, la serie nei playoff contro Civitanova e la finale europea. Il secondo si è ...

Playoff Serie B 2020/21: date, calendario e tabellone Sport Fanpage Hockey a Rotelle:SERIE A: Su il sipario! Vicenza e Milano inaugurano la Finale Scudetto nel capoluogo berico. Ribaltone o continuità Si comincia domani sera nella tana dei Diavoli. La formazione berica alla caccia del primo tricolore della propria storia mentre Milano va dichiaratamente alla ricerca della “Stella”. Fermare Sigmund ...

Balo tiene attaccato il Monza alla serie A E poi scopri che la Superlega ce l'hai già in casa. Non per i valori economici, quanto per lo spettacolo. Del resto, finché l'uomo copertina è Balotelli, il gioco è fatto. Segna, ancora una volta, e a ...

... lunedì pomeriggio, l'ultimo turno con il gioco della sedia vuota: restano proprio Salernitana e Monza per l'ultimo posto che vale la A diretta, senza passare dai. Dove invece ci finisce il ...... ma non ha mai saputo essere decisivo nei momenti determinanti della stagione, ovvero la semifinale di Coppa Italia, laneicontro Civitanova e la finale europea. Il secondo si è ...Si comincia domani sera nella tana dei Diavoli. La formazione berica alla caccia del primo tricolore della propria storia mentre Milano va dichiaratamente alla ricerca della “Stella”. Fermare Sigmund ...E poi scopri che la Superlega ce l'hai già in casa. Non per i valori economici, quanto per lo spettacolo. Del resto, finché l'uomo copertina è Balotelli, il gioco è fatto. Segna, ancora una volta, e a ...