Le frecciate di Conte: «Caduto per Renzi? No, colpa di tutti i partiti. Draghi? A parte i vaccini, il resto sarà complicato da gestire con questa maggioranza» (Di sabato 8 maggio 2021) Le dimissioni, lo scorso 26 gennaio, erano inevitabili: il secondo governo di Giuseppe Conte sarebbe andato incontro a una sfiducia sulla mozione Bonafede. Ma per l’avvocato del popolo, oggi leader in pectore del Movimento 5 stelle, le motivazioni che hanno portato al suo trasloco da Palazzo Chigi sono riconducibili ad «alcuni settori economici e politici – che volevano – voltar pagina», dice al Corriere della Sera. «Non ho elementi, invece, per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali – aggiunge Conte -. Può essere che in questa operazione Renzi si sia prestato». Ed è la prima volta che l’ex premier risparmia il leader di Italia viva da ogni responsabilità della crisi di governo. Anzi, individua in tutte le forze di maggioranza – Movimento 5 stelle incluso – i colpevoli della caduta ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Le dimissioni, lo scorso 26 gennaio, erano inevitabili: il secondo governo di Giuseppesarebbe andato incontro a una sfiducia sulla mozione Bonafede. Ma per l’avvocato del popolo, oggi leader in pectore del Movimento 5 stelle, le motivazioni che hanno portato al suo trasloco da Palazzo Chigi sono riconducibili ad «alcuni settori economici e politici – che volevano – voltar pagina», dice al Corriere della Sera. «Non ho elementi, invece, per dire se ci fossero anche degli incroci internazionali – aggiunge-. Può essere che inoperazionesi sia prestato». Ed è la prima volta che l’ex premier risparmia il leader di Italia viva da ogni responsabilità della crisi di governo. Anzi, individua in tutte le forze di– Movimento 5 stelle incluso – i colpevoli della caduta ...

