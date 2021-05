I partiti tedeschi si spaccano sui brevetti. E Merkel diserta il summit di Porto (Di sabato 8 maggio 2021) Il tema principale al centro del vertice Ue di Porto, che si concluderà oggi, è la sospensione dei brevetti dei vaccini proposta dal presidente Joe Biden. La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha detto che l’Ue è “pronta a discutere sul tema”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che il vaccino è un “bene comune globale”. Anche Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono detti favorevoli. La proposta non ha visto l’unanimità di tutti i leader europei. Angela Merkel, grande assente a Porto, si è fatta portavoce delle proteste delle aziende Big Pharma e frena. Ma all’interno del governo che guida non tutti la pensano così. I PERCHE’ DI Merkel “La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro”, dice la Cancelliera ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) Il tema principale al centro del vertice Ue di, che si concluderà oggi, è la sospensione deidei vaccini proposta dal presidente Joe Biden. La presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, ha detto che l’Ue è “pronta a discutere sul tema”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che il vaccino è un “bene comune globale”. Anche Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono detti favorevoli. La proposta non ha visto l’unanimità di tutti i leader europei. Angela, grande assente a, si è fatta portavoce delle proteste delle aziende Big Pharma e frena. Ma all’interno del governo che guida non tutti la pensano così. I PERCHE’ DI“La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro”, dice la Cancelliera ...

