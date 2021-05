Harry e Meghan: continua la lotta per i vaccini (Di sabato 8 maggio 2021) Harry e Meghan ormai hanno fatto del vaccino anti-Covid una vera e propria missione. I due reali, infatti, hanno addirittura deciso di scrivere ai CEO delle principali case farmaceutiche una lettera, per chiedere loro di distribuire i vaccini ai paesi più bisognosi. In occasione del giorno del compleanno di Archie, primogenito della coppia composta da Harry e Meghan, i due ex reali hanno deciso di continuare a portare avanti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 8 maggio 2021)ormai hanno fatto del vaccino anti-Covid una vera e propria missione. I due reali, infatti, hanno addirittura deciso di scrivere ai CEO delle principali case farmaceutiche una lettera, per chiedere loro di distribuire iai paesi più bisognosi. In occasione del giorno del compleanno di Archie, primogenito della coppia composta da, i due ex reali hanno deciso dire a portare avanti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mtvitalia : Buon secondo compleanno Archie ???? - moneypuntoit : ?? Perché Harry e Meghan hanno chiesto soldi per il compleanno del figlio ?? - infoitcultura : Perché Harry e Meghan hanno chiesto soldi per il compleanno del figlio - i4falling : @lwtlcrde so harry e louis ... taylor e meghan na support sera - GioiaRemoli : RT @perchetendenza: 'Archie': Perché il figlio di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle compie due anni -