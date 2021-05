Guardiola meno cannibale e più umano. E adesso l'Italia lo aspetta (Di sabato 8 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

ETGazzetta : #Guardiola meno cannibale e più umano. E adesso l'Italia lo aspetta - Drogba172381242 : @maccio_mirko @FBiasin Tutti possono parlare di calcio, è una scienza mica uno sport. Il problema è l'atteggiament… - TommasoNevi : Oh, mi hanno fatto parlare di Guardiola, speriamo che @_Ienko non si sia offeso. Inside joke: scudetto dell'Inter… - ManueleBruzzi1 : @AzzoJacopo anni di fila: la 1ª con la 1ª o 2ª squadra più ricca e con maggiori investimenti. Gioca con Icardi in p… - florabarral : @ncorrasco A meno che al suo posto non arrivi un Guardiola (con sponsor da 200 mln minimo x gli acquisti di cui nec… -