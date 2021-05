Covid, via libera alle visite nelle Rsa: tutte le regole per l’accesso (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe Rsa riaprono e i familiari degli ospiti potranno tornare a far visita ai loro parenti. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato”, scrive in un post sul suo profilo Facebook. “È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”. L’ingresso nelle Rsa è consentito però solo a visitatori in possesso del Green Pass, certificazione che attesta la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe Rsa riaprono e i familiari degli ospiti potranno tornare a far visita ai loro parenti. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà lein piena sicurezza inle Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientifico che hanno lavorato in sintonia con il ministero della Salute per conseguire questo importante risultato”, scrive in un post sul suo profilo Facebook. “È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare lee i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli”. L’ingressoRsa è consentito però solo a visitatori in possesso del Green Pass, certificazione che attesta la ...

Agenzia_Ansa : Tavolo Di Maio-Speranza, dal 15 maggio stop alla quarantena per chi arriva da Paesi Ue. L'obiettivo è quello di ria… - Agenzia_Ansa : Interventi anti-folla in centro a Roma. Specie nella zona di via del Corso, pienone anche a Fontana Trevi. Affolla… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - TwittGiorgio : Draghi vuol riaprire: 'Ma usiamo la testa' - cdghietta : RT @serenel14278447: L’annuncio di De Luca: “Capri è Covid free” -