Come il Covid-19 attacca i diversi organi vitali (Di sabato 8 maggio 2021) All’inizio della pandemia, si pensava che il virus SARS-CoV-2 attaccasse i vasi sanguigni e il cuore con lo stesso vigore dei polmoni. Ma ora, poco più di un anno dopo, un nuovo studio mostra che il virus attacca i polmoni e il rivestimento del tessuto polmonare e che la lesione ai vasi sanguigni potrebbe essere meno comune. In una ricerca pubblicata di recente su Critical Care, i marcatori del sangue hanno indicato che il tessuto polmonare ha subìto più danni rispetto ai vasi sanguigni o ad altri organi. Questa ricerca conferma le osservazioni cliniche fatte nel corso dell’anno e può guidare lo sviluppo di future terapie contro il virus, ha detto il primo autore Dr. Pavan Bhatraju, un medico di assistenza polmonare e critica presso la UW Medicine e l’Harborview Medical Center. “In questo studio, abbiamo arruolato pazienti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 8 maggio 2021) All’inizio della pandemia, si pensava che il virus SARS-CoV-2sse i vasi sanguigni e il cuore con lo stesso vigore dei polmoni. Ma ora, poco più di un anno dopo, un nuovo studio mostra che il virusi polmoni e il rivestimento del tessuto polmonare e che la lesione ai vasi sanguigni potrebbe essere meno comune. In una ricerca pubblicata di recente su Critical Care, i marcatori del sangue hanno indicato che il tessuto polmonare ha subìto più danni rispetto ai vasi sanguigni o ad altri. Questa ricerca conferma le osservazioni cliniche fatte nel corso dell’anno e può guidare lo sviluppo di future terapie contro il virus, ha detto il primo autore Dr. Pavan Bhatraju, un medico di assistenza polmonare e critica presso la UW Medicine e l’Harborview Medical Center. “In questo studio, abbiamo arruolato pazienti ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se parli del Covid come virus cinese sei un pericoloso razzista e dobbiamo tutti correre ad abbracciare un cinese;… - davidefaraone : Questo maledetto virus lascia strascichi ed infezioni per mesi. Prevedere, come sta facendo il governo, per i 163 m… - ricpuglisi : Covid e restrizioni come esperienza nostalgica dell'URSS - lorenzhaus : RT @maxdantoni: > Notiamo per concludere che quasi ovunque la mortalità del 2021 (linee blu nei grafici) non si discosta molto dai dati med… - QuotidianPost : Come il Covid-19 attacca i diversi organi vitali -