Chi è Gianluca Di Gennaro: carriera, vita privata e curiosità sul giovane attore (Di sabato 8 maggio 2021) La Rai propone per la prima serata di oggi, sabato 8 maggio 2021, alle 21.25, "L'Oro di Scampia" di Marco Pontecorvo con Giuseppe Fiorello, Anna Foglietta e Gianluca Di Gennaro. Scopriamo qualcosa in più sul giovane protagonista del film, prodotto da Rai Fiction – Picomedia – Ibla Film. Chi è Gianluca Di Gennaro, attore diventato noto grazie a "Il clan dei camorristi". leggi anche l'articolo —> Giuseppe Zeno: età, peso, altezza, vita privata e carriera dell'attore partenopeo Gianluca Di Gennaro è nato il 3 dicembre 1990 a Napoli. Le sue origini non sono del tutto sconosciute al mondo dello spettacolo. Suo nonno, infatti, è il celebre artista Nunzio Gallo, padre a sua volta degli ...

