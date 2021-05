Camicia jeans da uomo, come indossarla per l'estate 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) La Camicia jeans è una buona amica dei look targati bella stagione. Dal modello slim fit a quella lunga, dal taglio alla coreana fino a quella oversize, le anime di questo capo sono tante, da scegliere a seconda dell'occasione e del guardaroba con cui vogliamo abbinarla. Si tratta di un sempreverde della moda, strategico sia per l'autunno-inverno sia per la primavera-estate, ma è nei mesi più caldi che possiamo finalmente renderla massima protagonista dell'outfit. Questo classico dello stile casual è ormai entrato a pieno titolo anche negli armadi più eleganti, rivelandosi perfetta come tassello mancante di mix molto raffinati. Se l'abbinamento con lo smoking non è ancora stato sdoganato (ma mancherà poco), per il resto quasi ogni accoppiata con soluzioni da dress code alto è benaccetta. Ecco qualche consiglio per ... Leggi su gqitalia (Di sabato 8 maggio 2021) Laè una buona amica dei look targati bella stagione. Dal modello slim fit a quella lunga, dal taglio alla coreana fino a quella oversize, le anime di questo capo sono tante, da scegliere a seconda dell'occasione e del guardaroba con cui vogliamo abbinarla. Si tratta di un sempreverde della moda, strategico sia per l'autunno-inverno sia per la primavera-, ma è nei mesi più caldi che possiamo finalmente renderla massima protagonista dell'outfit. Questo classico dello stile casual è ormai entrato a pieno titolo anche negli armadi più eleganti, rivelandosi perfettatassello mancante di mix molto raffinati. Se l'abbinamento con lo smoking non è ancora stato sdoganato (ma mancherà poco), per il resto quasi ogni accoppiata con soluzioni da dress code alto è benaccetta. Ecco qualche consiglio per ...

