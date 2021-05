Atp Madrid: immenso Berrettini domina contro Ruud e vola in finale (Di sabato 8 maggio 2021) Atp Madrid: Matteo Berrettini vola in finale del terzo Masters 1000 stagionale di tennis. Il romano ha battuto in due set (6-4, 6-4) il norvegese Casper Ruud. Atp Madrid: cosa è successo nella semifinale? Berrettini domina la semifinale del Mutua Madrid Open contro Ruud e si avvicina a un solo match da un traguardo importante sulla terra rossa spagnola. L’avvio di match è estremamente equilibrato. Cosa ha portato Matteo ad arrivare alla finale? Berrettini ha servito su percentuali incredibili quest’oggi: 69% di prime in campo con addirittura il 91% di resa con questo colpo (appena 3 punti persi su 34). Straordinariamente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Atp: Matteoindel terzo Masters 1000 stagionale di tennis. Il romano ha battuto in due set (6-4, 6-4) il norvegese Casper. Atp: cosa è successo nella semila semidel MutuaOpene si avvicina a un solo match da un traguardo importante sulla terra rossa spagnola. L’avvio di match è estremamente equilibrato. Cosa ha portato Matteo ad arrivare allaha servito su percentuali incredibili quest’oggi: 69% di prime in campo con addirittura il 91% di resa con questo colpo (appena 3 punti persi su 34). Straordinariamente ...

