(Di venerdì 7 maggio 2021) ‘’ deial Social Summit Ue di Portoper un big come Mario Draghi, alla sua prima in Europa in presenza da presidente del Consiglio italiano. Ilè arrivato oggi per prendere parte al panel ‘Employment and Jobs’, dando così il proprio contributo a un tema profondamente sentito, denunciando le storture del sistema, ma offrendo‘ricette’ per superare le diseguaglianze che ne ostacolano la ripresa. Il presidente del Consiglio è stato tuttavia costretto a ‘re’, molto atteso al consesso europeo, per l’intransigenza suidella giornalista portoghese che moderava il dibattito, che lo ha invitato caldamente a chiudere“quickly”, velocemente. Tanto che Draghi è andato ...

YRetlaw : RT @Adnkronos: #Draghi a Porto e l’invito della giornalista portoghese a chiudere l’intervento 'quickly', velocemente. - Adnkronos : #Draghi a Porto e l’invito della giornalista portoghese a chiudere l’intervento 'quickly', velocemente. - liberenotizie : Tagliola sui tempi anche per 'Super Draghi', premier sforbicia l'intervento. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Tagliola sui tempi anche per 'Super Draghi', premier sforbicia l'intervento - - fisco24_info : Tagliola sui tempi anche per 'Super Draghi', premier sforbicia l'intervento: Al Social Summit Ue di Porto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tagliola sui

Adnkronos

' dei tempi al Social Summit Ue di Porto anche per un big come Mario Draghi, alla sua prima in Europa in presenza da presidente del Consiglio italiano. Il premier è arrivato oggi per prendere ...... molto atteso al consesso europeo, per l'intransigenzatempi della giornalista portoghese che ... Stupore per la '' tra i giornalisti presenti al Media Center: 'ma la collega sa chi è 'super ...Porto, 7 mag. (Adnkronos) - 'Tagliola' dei tempi al Social Summit Ue di Porto anche per un big come Mario Draghi, alla sua prima in Europa in presenza da presidente del Consiglio italiano. Il premier ...'Tagliola' dei tempi al Social Summit Ue di Porto anche per un big come Mario Draghi, alla sua prima in Europa in presenza da presidente del Consiglio italiano. Il premier è arrivato oggi per prendere ...