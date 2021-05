Supervivientes a luci rosse | sesso in spiaggia per una coppia! Video

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi, ma questa volta la notizia non riguarda i nostri Valeria Marini e Gianmarco Onestini. I protagonisti sono stati Marta De Lola e Iván Rubio, la prima è una naufraga della versione spagnola de L’Isola dei Famosi e si è fatta conoscere nel mondo della televisione per essere stata una corteggiatrice in Mujeres y hombres y viceversa e La isla de las tentaciones – adattamenti spagnoli di Uomini e Donne e Temptation Island. Nel primo aveva conosciuto Diego James Lover con il quale ha partecipato poi al docu-reality sui sentimenti. Ora però è fidanzata con il calciatore e tiktoker Iván e la produzione diha deciso di far arrivare in Honduras proprio il ragazzo per fare una sorpresa a Marta. I due sono rimasti insieme per alcuni giorni. La sorpresa è ...