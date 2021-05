Separazione consensuale e giudiziaria | come funzionano?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Affrontare la fine di un matrimonio può essere doloroso e può causare una profonda sensazione di smarrimento, di paura e di solitudine. Ecco perché avere un po' di consapevolezza, sapere che cosa comporta tecnicamente la, quali sono i primi passi da compiere epuò svilupparsi l'intero procedimento, può dare un po' di forza e sicurezza. In linea di massima, laanche il successivo divorzio) può essereoppure giudiziale. Èquando sono i coniugi a decidere le condizioni della loroe, cioè, quando marito e moglie - insieme - individuano le regole che da quel momento in poi guideranno la loro famiglia. Saranno gli avvocati, spiegando alle parti quali sono i loro diritti e i doveri, a far valere le ...