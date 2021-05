Roma | Mourinho in un murales al Testaccio in vespa Specialone

(Di venerdì 7 maggio 2021) appare già con la sciarpa giallorossa al collo. La sua avventura per i tifosinisti è già iniziata.grinta (Getty Images)Le sei reti subite all’Old Trafford di Manchester, nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United, che hanno pregiudicato da subito la possibilità di raggiungere il capitolo finale di Europa League sono state dimenticate. Anche la vittoria nella partita di ritorno contro gli inglesi, giocata ieri sera all’Olimpico, ha alleviato un pò il dolore per l’eliminazione, ma nulla di più. Tutto ormai appartiene ad un’altra era geologica, quella che riguardava Paulo Fonseca e la sua Rometta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, colpo in panchina: Josènuovo allenatore All’orizzonte giallorosso, da tre giorni, è spuntato un nuovo sole ed ...

e la Lo Monaco è critico sulla scelta del nuovo allenatore dei giallorossi: "Risposta di De Laurentiis all'arrivo di? L'orgoglio non esiste, esistono le linee di possibilità ..." Commenta per primo L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic: 'alla? Felice del suo ritorno in Serie A, come quando arrivò Cristiano Ronaldo in Italia... Chi cazzo sei?'. E poi show su Vignato citando Boskov. Calciomercato Roma, arriva un annuncio ufficiale che riguarda molto da vicino i giallorossi visto che si trattava di un obiettivo.