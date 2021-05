Recipienti di rame e tesi di laurea

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Passando per caso da una città universitaria ho notato che lì dove c’era un negozio didic’è ora una legatoria perdi. Mi è spiaciuto per vari motivi. Anzitutto la rivendita didiera lì da decenni, quindi era storica, mentre ilficio che l’ha soppiantata è appena aperto ma uguale a quelli di quando mi sonoto io, quindi finge di essere nuovo mentre è intrinsecamente vecchio. Inoltre l’insegna della rivendita recava la scritta “”, che pur didascalica serviva a rammentare come per ogni oggetto esistente la lingua italiana abbia un corrispondente vocabolo esplicativo; ilficio invece si chiama con un nome turchesco ottenuto agglomerando parole inglesi ...